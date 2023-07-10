Два мирных жителя в Херсонской области погибли при обстреле ВСУ

Два мирных жителя в городе Алешки в Херсонской области погибли при обстреле ВСУ, сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию от Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, люди погибли от попадания снаряда, который украинские вооруженные формирования выпустили по жилому многоэтажному дому. Еще один человек, по информации СК РФ, получил тяжелые ранения.

«Вооруженные формирования Украины в очередной раз накануне произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населенного пункта Алешки Херсонской области», – проинформировал представитель ведомства.

Он также отметил, что место происшествия осматривают правоохранительные службы. Осколки будут переданы на экспертизу. Там специалисты установят тип артиллерийской системы, из которой ВСУ вели обстрел мирного населения.

ВСУ регулярно обстреливают мирные города ДНР, ЛНР, Херсонкой и Запорожской области, которые стали частью России в результате референдумов в сентябре 2022 года. Украинские военные используют не только беспилотники, но и ракеты. Ранее ВСУ нанесли удар по Луганску, используя переданные Великобританией ракеты Storm Shadow.

Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года. Одна из главных целей – защита мирного населения территорий Донбасса и новых регионов России.