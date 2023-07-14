Два подростка в Петербурге утонили во время празднования дня рождения

Два подростка возрастом 12 и 15 лет утонули в Санкт-Петербурге во время празднования дня рождения. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС РФ по городу.

Инцидент произошел в Суздальском озере северной столицы. По информации источника агентства, подростки отмечали 13-летие подруги. Всего на озере отдыхали 10 человек. Как отметил собеседник издания, подростки выпивали алкоголь.

«Очередной трагедией на воде обернулся вчерашний случай на Верхнем Суздальском озере, когда во время купания 12-летняя девочка и 15-летний молодой человек стали тонуть», – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что спасатели извлекли тела детей, а медики попытались их спасти. В тяжелейшем состоянии подростки были доставлены в больницу, но там оба умерли.

Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку и устанавливает причины инцидента.

Как отмечает ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых оказались детьми.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что в Кинельском районе Самарской области в селе Парфеновка утонул мужчина. Трагедия произошла накануне вечером. Мужчина нырнул с мостков на глаза других отдыхающих и не вынырнул.