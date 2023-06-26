Два российских истребителя перехватили в небе над Черным морем самолеты британских ВВС

Два российских истребителя перехватили в небе над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС, которые приближались к границам РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в понедельник, 26 июня.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», говорится в релизе ведомства.

В Минобороны отметили, что полеты российских истребителей совершались в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства. После того, как британские судна развернулись назад, Су-27 отправились к месту своего базирования.

В марте 2023 года в небо над Черным море были подняты истребители Су-27 из-за того, в воздушном пространстве был обнаружен американский беспилотник MQ-9 Reaper. БПЛА нарушил нарушил границу района временного режима использования воздушного пространства, установленного на время спецоперации.

После того, как в небо были подняты российские истребители, БПЛА начал резко маневрировать, в результате чего потерял управление и упал.

Министерство обороны РФ заявило о непричастности к крушению БПЛА, в то время как в Белом доме заявили, что именно Россия виновата в этой ситуации, так как Су-27 задели беспилотник.

Boeing RC-135 относится к семейству крупных стратегических разведывательных самолетов, которые были построены американской компанией The Boeing Company. Самолеты участвовали в конфликтах во Вьетнаме, в Ираке, Ливии, Югославии.

Истребители «Тайфун» были разработаны и построены компанией Eurofighter GmbH. На данный момент они есть на вооружении Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.