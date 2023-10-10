Два высокопоставленных польских генерала подали в отставку из-за неотслеженной ракеты

В Минобороны ситуацию не комментируют. Считается, что генералы решили уйти в отставку из-за инцидента в декабре 2022 года, когда ПВО страны не сумела отследить полет ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши и упавшей близ города Быдгощ.

По данным СМИ, с тех пор в польской армии тлеет конфликт между генералами и министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Газета «Речьпосполита» озаглавила новость об отставке высокопоставленных военных «Землетрясение на высших должностях войска польского».

Аналитики отмечают, что столь громкая отставка за пять дней до выборов в Польше выглядит как «политическая» и способна повлиять на электоральные настроения.