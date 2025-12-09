«Дверь приоткрыта, но не для всех». Берлин отказывается от приема новых беженцев по европейской квоте

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что страна не намерена принимать дополнительных лиц, ищущих убежища, в рамках нового общеевропейского плана солидарности. Целью данного механизма являлось перераспределение миграционной нагрузки между государствами-членами ЕС для помощи наиболее пострадавшим от наплыва беженцев странам.

Параллельно в Брюсселе утверждён план по перемещению внутри Союза до 21 тысячи просителей убежища. Однако, как следует из заявления германского МВД, ФРГ в этой программе участвовать не будет, оставляя за собой право самостоятельно определять свою миграционную политику.

Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Мерц бьет тревогу из-за низкой занятости украинских беженцев.