«Дверь приоткрыта, но не для всех». Берлин отказывается от приема новых беженцев по европейской квоте
Германия приостанавливает прием беженцев
Фото: [istockphoto.com/Reinhard Krull]
Согласно данным влиятельного немецкого издания Süddeutsche Zeitung, федеральное правительство Германии заняло жёсткую позицию по вопросу миграции.
Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что страна не намерена принимать дополнительных лиц, ищущих убежища, в рамках нового общеевропейского плана солидарности. Целью данного механизма являлось перераспределение миграционной нагрузки между государствами-членами ЕС для помощи наиболее пострадавшим от наплыва беженцев странам.
Параллельно в Брюсселе утверждён план по перемещению внутри Союза до 21 тысячи просителей убежища. Однако, как следует из заявления германского МВД, ФРГ в этой программе участвовать не будет, оставляя за собой право самостоятельно определять свою миграционную политику.
Ранее сообщалось о том, что канцлер Германии Мерц бьет тревогу из-за низкой занятости украинских беженцев.