«Двери переговоров на замке». Конфликт в Украине: что стоит за нежеланием Задела и Киева идти на уступки?

По мнению российского дипломата Андрея Бакланова, и украинское руководство, и западные государства демонстрируют полную неготовность к предметным переговорам. Свою точку зрения он изложил в беседе с корреспондентом «Известий» 22 ноября.

Бакланов выделил две фундаментальные причины сложившегося тупика. Первой, по его словам, является категорическое нежелание официального Киева принять новые территориальные реалии. Вторым ключевым фактором, по словам дипломата, служит расчет стран Запада на сознательное затягивание любого диалога.

«...Неспособность стран Запада отказаться от своей политики, направленной на затягивание переговоров на глобальном уровне и поддержку продолжения конфликта», — констатировал он.

Дипломат также предположил, что истинной целью такой политики Запада может быть дальнейшая эскалация гонки вооружений и оправдание роста военных расходов.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам о мире на Украине.