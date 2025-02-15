Движение ХАМАС освободило гражданина РФ по просьбе российского правительства

Российского подданного Александра Труфанова освободили из плена представители радикального движения ХАМАС. Его выпустили на самом первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Дмитрием Догадкиным, послом России в Катаре. Он поздравил Труфанова с долгожданным освобождением. Руководители палестинского движения посчитали, что в знак уважения к РФ можно отпустить ее подданного одним из первых.

«Александр был включен в список заложников, освобождаемых на первом, а не на втором этапе соглашения между Израилем и ХАМАС, по просьбе России», — указал посол.

По его утверждению, в это достижение было немало сил вложено как работниками Министерства иностранных дел России, так и сотрудниками посольств.

Ранее сотрудники посольства РФ в Израиле заявляли, что на освобождение Труфанова уйдет 3-4 недели. Этот прогноз полностью оправдался. Российский гражданин пробыл в плену 1 год и 4 месяца. Во время захвата заложников он получил ранение.