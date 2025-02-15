Движение ХАМАС освободило гражданина РФ по просьбе российского правительства
Россиянин Труфанов был освобожден из плена ХАМАС по просьбе РФ
Российского подданного Александра Труфанова освободили из плена представители радикального движения ХАМАС. Его выпустили на самом первом этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на заявление, сделанное Дмитрием Догадкиным, послом России в Катаре. Он поздравил Труфанова с долгожданным освобождением. Руководители палестинского движения посчитали, что в знак уважения к РФ можно отпустить ее подданного одним из первых.
«Александр был включен в список заложников, освобождаемых на первом, а не на втором этапе соглашения между Израилем и ХАМАС, по просьбе России», — указал посол.
По его утверждению, в это достижение было немало сил вложено как работниками Министерства иностранных дел России, так и сотрудниками посольств.
Ранее сотрудники посольства РФ в Израиле заявляли, что на освобождение Труфанова уйдет 3-4 недели. Этот прогноз полностью оправдался. Российский гражданин пробыл в плену 1 год и 4 месяца. Во время захвата заложников он получил ранение.