В посольстве РФ в Израиле рассказали о судьбе россиянина, попавшего в плен к ХАМАС

Палестинская военизированная группировка ХАМАС может освободить гражданина России и Израиля Александра Труфанова в течение трех-четырех недель. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, во время захвата заложников в октябре 2023 года Труфанов был ранен. Посол заявил, что состояние его здоровья остается «не совсем удовлетворительным».

Кроме того, по информации Викторова, в заложниках у ХАМАС могут оставаться еще десятки граждан РФ.

Обострение конфликта в секторе Газа началось 7 октября 2023 года после мощного нападения боевиков ХАМАС на южные границы Израиля. В результате столкновений погибло около 1,2 тыс. человек. 251 человек, в том числе граждане других стран, оказался в заложниках.

Израильская армия (ЦАХАЛ) ответила на атаки, начав операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в Газе превысило 47 тыс. человек.

19 января 2025 года было подписано соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников. В тот же день Израиль получил обратно Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорона Штайнбрехера. Тель-Авив, с свою очередь, освободил первую группу из 90 палестинских заключенных. Ожидается, что следующая группа заложников будет передана 25 января.

Ранее издание Anadolu сообщило, что ХАМАС готов соблюдать мирное соглашение с Израилем.