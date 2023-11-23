Движение по Крымскому мосту возобновилось

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается вечером, 23 ноября, в соцсетях информационного центра по ситуации на автоподходах к мосту.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 19:46 по московскому времени. По какой причине было принято такое решение, неизвестно.

Министерство транспорта Республики Крым регулярно сообщает об изменениях на Крымском мосту, а также в работе паромной переправы.

В октябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост полностью открыт на 18 дней раньше после проводимых на нем восстановительных работ.

Впервые Крымский мост был атакован ВСУ 8 октября 2022 года с помощью надводного беспилотника. В результате теракта было повреждено шоссейное полотно. Во время атаки по мосту двигались автомобили.

В июле ВСУ повторили атаку на Крымский мост. Также было повреждено шоссейное полотно и погибли люди – мужчина и женщина из Белгородской области.