Двое росгвардейцев в Брянской области пострадали в бою с диверсантами

Двое сотрудников Росгвардии получили ранения в результате боестолкновения с украинской диверсионно-разведывательной группировки (ДРГ) в Брянской области.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представители Росгвардии Валерий Грибакин.

31 августа ФСБ РФ сообщила о попытке украинских диверсантов прорваться на территорию Брянской области. По данным ведомства, в состав ДРГ входили сотрудники Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций. В ФСБ отметили, что двух диверсантов уничтожили, еще трое – получили ранения. Пятерых человек удалось задержать.

«Росгвардейцы организовали преследование, блокировали противника, вступили в бой. Несмотря на полученные в ходе боестолкновения двумя военнослужащими Росгвардии ранения, двое членов ДРГ были ликвидированы, пятеро взяты в плен и удерживались до прибытия сотрудников специальных подразделений», – сказал Грибакин.

Он отметил, что раненые офицеры получают всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент угрозы жизни бойцам нет. Также, по словам Грибакина, росгвардейцы получат награды за проявленное мужество.

Брянская область граничит с южной частью Украины – Черниговской и Сумской областями. Также российский регион граничит с белорусскими Гомельской и Могилевской областями.

С начала СВО России на Украине ВСУ регулярно атакую приграничные территории РФ. Больше всего страдают Белгородская, Брянская и Курская области. Украинские военные используют беспилотники, минометы и артиллерию.

ФСБ и Министерство обороны РФ регулярно сообщают о попытках украинской ДРГ незаконно проникнуть на территорию России. Российские военные отражают успешно эти попытки и ликвидируют диверсантов.