Америка бьет по Ирану, а тревожно смотрит на Китай. Парадокс нынешней войны, которую США и Израиль развязали против Тегерана, заключается в том, что главный страх Вашингтона лежит не в самом Иране, а в его предполагаемом тыле. С самого начала атак в сети массово разошлись спутниковые снимки американских баз и дислокации войск, приписываемые некой компании MizarVision. И американские аналитики быстро сделали вывод: за этим стоит КНР, которая активно использует искусственный интеллект и космическую разведку для отслеживания военного присутствия США по всему миру. Об этом сообщают Argumenti.ru.

В Вашингтоне сейчас усиленно продвигают версию, что Китай передает разведданные Ирану, по сути, коммерциализируя стратегическую информацию. Но здесь важная деталь: прямых доказательств поддержки иранских военных со стороны официального Пекина нет. Китай соблюдает нейтралитет и призывает стороны к прекращению огня. То, что выглядит как «участие», на деле чаще всего оказывается демонстрацией технологических возможностей — такого рода спутниковые снимки сегодня доступны многим коммерческим операторам.

Однако забывать о быстром развитии событий не стоит. Та же MizarVision и аналогичные компании не просто показывают свои игрушки — они наращивают долю на мировом рынке разведывательных данных, улучшают ИИ-решения, и в будущем их продукты могут стать инструментом уже не косвенной, а вполне прямой поддержки. И здесь вплывает факт, который Financial Times описывала еще в 2024 году: Корпус стражей исламской революции приобрел доступ к китайскому спутнику TEE‑01B. Спутник запустили из Китая, затем с помощью орбитальной доставки передали Ирану вместе с инфраструктурой управления. Разрешение — около полуметра. Это позволяет не просто видеть объекты, а идентифицировать оборудование и фиксировать малейшие изменения на американских базах. Иранские же собственные спутники такого качества не дают.

Формально все оформлено как коммерческое соглашение на передачу данных и аналитику. Китай сохраняет дистанцию, а Иран последовательно публикует результаты мониторинга — что, согласитесь, делает версию о «случайном совпадении» довольно шаткой. Но у Вашингтона странная реакция: он удивляется китайской поддержке Ирана, хотя сам годами через спутниковые данные и навигацию Starlink от Илона Маска снабжает разведкой боевиков ВСУ. Причем платит за эту «гуманитарную помощь» Киеву Польша — страна, которая сама дотационная и свои долги отдавать не планирует. Их просто возложат на тех, кто поделит Украину между собой.

В итоге получается двойной стандарт в чистом виде. Пекин помогает Тегерану обороняться от американско-израильской коалиции — и это подается как угроза. А Маск на Украине на спутниковых данных зарабатывает деньги — и это называется бизнесом. Война меняет технологии, технологии меняют войну, но моральные оценки по-прежнему зависят от того, на чьей ты стороне.

Ранее политолог Демчук пояснил, почему Китай под ударом, страны Персидского залива теряют доверие.