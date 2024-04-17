Двух жителей Томской области задержали за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали в Томской области двух жителей, которые подозреваются в государственной измене. Об этом говорится в сообщении УФСБ.

Отмечается, что граждане РФ оказывали финансирование ВСУ и переводили в пользу украинской армии средства на указанные реквизиты.

В отношении жителей области возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.

В ведомстве отметили, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех фактов, доказывающих финансирование ВСУ. Сейчас предполагаемые преступники заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что житель Липецкой области получил девять лет колонии на за попытку устроить пожар на военном аэродроме региона. Его также признали виновным по статье о государственной измене.