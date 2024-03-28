Пленные солдаты украинских ВС рассказали о хитрости западных властей для того, чтобы РФ отдала им несколько бойцов. По их словам, венгерское руководство вывезло из России 11 бойцов под предлогом того, что они являются этническими венграми, несмотря на то, что это – неправда. Об этом сообщило издание DW*.

Они рассказали, что Венгрия уверила РФ в том, что бабушки солдат были венгерками, что делает правомерным их вывоз из России. В то же время, настоящим этническим венгром был лишь один солдат.

Пленные были доставлены в Будапешт и заселены в гостиницу, где им было приказано сидеть до тех пор, пока не оформят статус беженцев. Двое военнослужащих сообщили, что Венгрия также запретила им возвращаться на Украину до окончания СВО.

Пятеро бывших пленных запросили помощь у украинского посольства для возвращения в родную страну. Им была оказана помощь с документами и предоставлен транспорт.

После этого РФ не передавала пленных в Венгрию, сообщила бывшая представитель уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власта Рейпаши.

* – выполняет функцию иноагента.