Джастин Трюдо готовится к кадровым переменам в канадском кабинете министров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен провести перестановку в своем кабинете министров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Одним из первых шагов станет уход министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзера, который покинет правительство по личным причинам. Он считался одной из перспективных фигур в канадской политике.

Известно, что в новом составе кабинета министров может появиться бывший глава Банка Канады Марк Карни, что потенциально привнесет свежие идеи и опыт в управление. Ожидается, что обновленный состав кабинета будет представлен 18 декабря.

Вероятно, эти изменения происходят на фоне ухудшения популярности Трюдо и Либеральной партии, вызванного ростом цен и ухудшением уровня жизни в стране с начала 2023 года. В таких условиях перестановки в правительстве призваны вернуть доверие граждан и улучшить ситуацию в стране.

Ранее премьер страны Джастин Трюдо заявил, что 25-процентные тарифы на все канадские товары могут нанести значительный ущерб экономике Канады в том случае, если их установит Дональд Трамп.