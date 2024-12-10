Трюдо: Оттава ответит, если Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары

Канадское правительство готово принять меры, если Дональд Трамп, избранный президент США, примет решение об установлении 25-процентных тарифов на всю продукцию из Канады. Об этом заявил Джастин Трюдо, премьер-министр страны, в ходе своего выступления на мероприятии, организованном торговой палатой в Галифаксе, как передает агентство Bloomberg.

Трюдо отметил, что аналогичные действия Трампа в отношении высоких пошлин на канадскую сталь и алюминий в его предыдущий президентский срок вызвали ответные меры, которые, в конечном итоге, привели к отмене тарифов. Он подчеркнул, что 25-процентные тарифы на все канадские товары могут нанести значительный ущерб экономике Канады.

В свою очередь, Трамп в интервью NBC News высказал мнение, что Канада и Мексика могли бы войти в состав США в качестве новых штатов. Он подчеркнул, что США выделяют Канаде более $100 млрд в год, а Мексика получает почти $300 млрд.

«Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами», — сказал он.

2 декабря состоялись переговоры Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, в ходе которых республиканец сказал, что из-за нелегальных мигрантов Канада может стать 51-м штатом США.