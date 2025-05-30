Украина может потерять все черноморское побережье, в том числе Одессу, и будет полностью разгромлена, если сейчас не согласится на заключение мирного соглашения, заявил в интервью ТАСС американский экономист директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

Исход будет зависеть от того, как завершится конфликт, отметил он.

Так Сакс ответил на вопрос о статусе Украины после окончания войны и возможности раздела ее территории, как это произошло с Германией после Второй мировой войны.

Если киевские власти согласятся прекратить боевые действия сейчас, то Украина потеряла бы часть территорий, но сохранила подавляющую часть своей земли, говорит Сакс. Это позволило бы ей сохранить нейтральный статус и дало шансы на восстановление. Поэтому войну нужно закончить сейчас, убежден эксперт.

Если же Киев решит продолжить военные действия, то это приведет к более печальным последствия, так как Украина проигрывает войну, добавил он.

«Война ни в чьих интересах, если мир в первую очередь не будет основан на законном устранении первопричин войны — таких как, например, расширение НАТО», — заключил Сакс.

Ранее сообщалось о том, что Россия предложила Украине дату и место для запуска нового раунда переговоров.