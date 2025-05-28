Россия предложила Украине дату и место для запуска нового раунда переговоров

Российская сторона предложила Киеву провести новый раунд мирных переговоров, и при этом обозначила дату и место для их проведения. Такое заявление сделал Владимир Мединский, помощник президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

Мединский опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что Россия якобы не готова к переговорам, и что ее меморандум для дальнейшего обсуждения до сих пор не готов. Он подтвердил сам факт общения по телефону с Умеровым, украинским министром обороны.

«Умерову позвонил я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — указал помощник российского лидера.

Мединский заявил, что после этого украинская сторона отправилась совещаться, и, судя по всему, это совещание затянулось надолго.

Ранее стало известно, что российская сторона отклонила Женеву как возможную площадку для переговоров с Украиной. В РФ считают, что Швейцария «утратила свой политический нейтралитет», и поэтому не может принимать участие в процессах по прекращению конфликта и выступать в качестве миротворца.