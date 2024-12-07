Джеорджеску призвал румынских граждан идти на выборы вопреки решению КС

В субботу, 7 декабря, Кэлин Джеорджеску, претендующий на пост президента Румынии, обратился к гражданам с призывом прийти на избирательные участки, несмотря на решение Конституционного суда о признании первого тура выборов недействительным.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить о пересчете.

«Голосование — это наше завоеванное право, и мы не позволим лишить нас этого. Завтра мы должны быть у избирательных участков, как в стране, так и за ее пределами. Нельзя победить желание и силу народа», — сказал Джеорджеску в субботу вечером в эфире телеканала Realitatea.

Государственный деятель сообщил, что будет обжаловать постановление Конституционного суда, которое ставит под сомнение легитимность проведения выборов.

«Бюллетени уже напечатаны, но Конституционный суд пытается отменить процесс, не имея для этого юридических оснований», — сказал Джеорджеску.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».