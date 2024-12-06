Решение Конституционного суда Румынии, принятое сегодня и отменяющее результаты недавних президентских выборов, — это не что иное, как государственный переворот. Об этом в своём видеообращении, которое было показано телеканалом Realitatea, заявил Джорджеску, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии.

Политик охарактеризовал случившееся как «договор с тёмными силами» и отметил, что, аннулировав итоги первого тура выборов, «румынское правительство попрало демократические принципы».

«Решение Конституционного суда Румынии является практически формализованным государственным переворотом… В этот день коррумпированная система заключила сделку с дьяволом», — сказал он.

В своем интервью после трансляции обращения Джорджеску провёл параллель с Дональдом Трампом, поскольку ему также пытались помешать баллотироваться на пост президента США. Он также возложил вину за произошедшее на «лидеров политических партий» и призвал граждан Румынии «быть уверенными и сильными», подчеркнув, что «за мной стоит только румынский народ».

Ранее сенатор Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявил о фактическом государственном перевороте в Румынии из-за отмены второго тура выборов.