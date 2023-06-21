Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Байден рассказал, что отношения США и КНР ухудшились после истории со сбитым аэростатом.

«Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя ящиками, в которых находилось шпионское оборудование, заключается в том, что он не знал, что оно там было», – сказал Байден.

Президент США добавил, что это «большой позор для диктаторов» не быть в курсе таких вещей.

Агентство отмечает, что заявление Байдена может поставить крест на усилиях сторон по нормализации отношений. Таким образом, визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который в Вашингтоне представляли как потепление отношение между двумя странами, можно будет оценить как бесполезный.