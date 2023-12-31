Украинские силовики отбирают паспорта у граждан, потому что те бегут из страны, как крысы из фильма «Титаник». Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в шоу Redacted , опубликованном на видеохостинге YouTube.

Ведущий попросил эксперта дать комментарий касаемо прецедентов с изъятием паспортов у граждан украинскими силовиками, о чем недавно сообщало американское издание New York Times. Джонсон указал на то, что у украинцев забирают паспорта, чтобы они не покинули страну. По мнению аналитика, это свидетельствует о том, что украинская власть уже осознает, что ее конец близок. По мнению Джонсона, это напоминает сцену из «Титаника», в которой пассажиры тонущего судна бежали в одну сторону, а крысы – в другую.

Он также добавил, что на Украине сложилась сложная ситуация с призывом. Эксперт указал на то, что киевский режим вынужден забирать на службу даже больных и престарелых граждан.