Джордж Веа выиграл первый тур президентских выборов в Либерии

По итогам подсчета 99,93% бюллетеней Веа набрал 43,84% голосов, у кандидата от оппозиции Джозефа Боакая – 43,44%. Так как ни один из кандидатов не набрал 50%, для избрания главы государства потребуется второй тур выборов. Он намечен на 7 ноября.

В первом туре не обошлось без скандалов. Несколько политических партий поставили под сомнение справедливость результатов голосования, в ходе которого было выявлено более 112 тысяч испорченных бюллетеней – преднамеренно или по незнанию.

Кроме двух основных претендентов, в выборах участвовало еще 19 кандидатов.

Джордж Веа возглавляет Либерию с 2018 года. В прошлом он был знаменитым футболистом, выступавшим за «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель». Веа – единственный африканец, удостоенный «Золотого мяча», приза лучшему футболисту мира.