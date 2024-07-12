Economist: Евросоюз начал готовиться к торговой войне с Китаем

ЕС может дать старт торговой войне с Китайской народной республикой, если та не согласится на его условия. Так считают сотрудники журнала Economist, которые опубликовали статью на эту тему.

В начале июля европейские страны ввели у себя повышенные пошлины на ввоз китайских автомобилей. Вслед за этим Китай попытался опротестовать данное решение, и пообещал, что не только подаст жалобу во Всемирную торговую организацию, но еще и предпримет собственные ответные меры. Журналисты считают, что этот спор может вырасти в самую натуральную торговую войну.

«Европа готовится к большой торговой войне. Возможны дальнейшие конфликты, во время которых ЕС применит новые виды оружия», - указали они.

По их мнению, Евросоюз может применить некий карательный механизм в виде государственных закупок. Если вдруг Пекин отвергнет условия Еврокомиссии, то китайцам перекроют доступ к государственным тендерам на европейской территории. В то же время Европе грозит еще одна война, которая грянет в случае переизбрания Дональда Трампа. Тот пообещал ввести дополнительную пошлину в 10% на все товары из ЕС. Брюссель в ответ гарантировал на это достойный ответ.

Ранее сенатор Пушков высказал мнение, что очередная встреча венгерского премьера Орбана с кандидатом в президенты США Трампом вызовет у руководства Евросоюза приступ недовольства и раздражения. Они боятся, что венгерский политик окажется в привилегированном положении на общем фоне.