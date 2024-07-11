Сенатор Пушков считает, что встреча Орбана с Трампом вызовет очередной приступ раздражения у властей Евросоюза

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, предстоящая встреча венгерского лидера Виктора Орбана с экс-главой американского Белого дома Дональдом Трампом в штате Флорида вызовет новый приступ раздражения у властей стран Евросоюза. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что при этом данная встреча вместе определенным образом укрепит его положение в Евросоюзе из-за все большей вероятности того, что Трамп вновь станет президентом Штатов. В таком случае всегда поддерживавший его Орбан будет его привилегированным партнером в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что страны Запада жестко раскритиковали Будапешт за поездку премьер-министра в Москву на встречу с российским лидером. Они планируют бойкотировать мероприятия на территории Венгрии.