Economist: кандидаты на пост министра обороны Украины хотели создать свои команды
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Отвергнутые президентом Владимиром Зеленским кандидаты на пост министра обороны России планировали привести «своих людей», пишет английская газета The Economist.
По данным источников, помимо Рустема Умерова, на пост главы оборонного ведомства претендовали другие личности, которые планировали собрать свою команду внутри государственной структуры.
«Другие рассматриваемые мужчины хотели создать свои собственные команды в министерстве обороны - предположение, которое было сочтено слишком радикальным для министерства с такой большой частью государственного бюджета», – говорится в материале издания.
В понедельник, 4 сентября, Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. На эту должность Зеленский предложил Умерова. В этот же день Умеров написал заявление на увольнение с должности председателя фонда госимущества страны.
Как отмечают источники газеты, Умерова поддержали из-за его лояльности и хорошего отношения к нему со стороны украинских антикоррупционных активистов.
По данным The Economist, отставка Резникова была неизбежным решением на фоне скандалов, связанных с закупками украинского минобороны продуктов и курток для солдат. Как отмечает газета, Резников стал «посмешищем» в обществе из-за скандалов, что недопустимо в отношении лидера оборонного ведомства во время военных действий.
Умеров – крымский татарин. Он жил в Крыму и был советником запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафы Джемилева. Политик участвовал в переговорах Киева и Москвы по мирному урегулированию конфликта.
*Экстремистская организация, запрещенная в России