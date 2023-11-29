Economist: никто на Украине не хочет быть родителем «тупика»

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным перешел в открытое противостояние, пишет The Economist.

По мнению источника журнала в правительстве Украины, он был неизбежен после провала украинского контрнаступления.

«У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем тупика», – заявил киевский чиновник.

Ранее Залужный в интервью журналу сказал о тупике на фронте. Чиновник считает, что главком поступил опрометчиво, высказав такое суждение публично, но мало кто в Киеве может с ним поспорить. И сейчас речь идет о том, на кого будет возложена вина за этот «тупик».

При этом политики говорят, что генералы – это тупые советские «дрессировщики». А генералы заявляют, что политики – мешающие им болваны, отмечает источник издания.