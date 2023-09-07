Economist: разведка США недооценила силы РФ перед украинским контрнаступлением
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Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол заявил, что Белый дом недооценил силы российской обороны перед украинским контрнаступлением. Слова эксперта приводит английское издание The Economist.
«Он (Мол) признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет «пробить» ее бронетехникой», – следует из материала издания.
Мол считает, что большинство российский укреплений в ходе украинского «контрнаступа» так и не были тронуты.
По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ на нескольких направлениях на юге началось 4 июня. Украинские военные, как отмечал глава государства, не испытывают успехов, в то время как ВС РФ, наоборот, успешно выполняют свои задачи.
Во вторник, 5 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о колоссальных потерях украинской армии в ходе «контрнаступа». По его информации, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, в том числе – западная техника.