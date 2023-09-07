«Он (Мол) признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет «пробить» ее бронетехникой», – следует из материала издания.

Мол считает, что большинство российский укреплений в ходе украинского «контрнаступа» так и не были тронуты.

По словам президента России Владимира Путина, контрнаступление ВСУ на нескольких направлениях на юге началось 4 июня. Украинские военные, как отмечал глава государства, не испытывают успехов, в то время как ВС РФ, наоборот, успешно выполняют свои задачи.

Во вторник, 5 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о колоссальных потерях украинской армии в ходе «контрнаступа». По его информации, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, в том числе – западная техника.