Economist: США неофициально пытаются завершить операцию в Газе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен неофициально заявил правительству Израиля о том, что операция в Газе должна закончиться до наступления нового года. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники.

В материале сообщается, что сразу несколько источников сообщают о том, что в ходе своего визита в Израиль, состоявшегося накануне, секретарь заявил израильтянам о том, что им нужно закончить все свои дела в Газе до Нового года.

Недавно Axios также утверждал, что Соединенные Штаты не называют Израилю точных дат для окончания операции ЦАХАЛ, но говорят об ограниченных сроках и нужде закончить с операцией как можно скорее и с как можно меньшими потерями среди гражданских.