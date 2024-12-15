«Единая Россия» внесла изменения в Народную программу партии

На XXII Съезде партии «Единая Россия» приняли значительные изменения в Народной программе, которые соответствуют указам Президента о национальных целях на 2030 и 2036 годы.

Мероприятие прошло 14 декабря в Национальном центре «Россия». В нем приняло участие более 1000 делегатов со всей страны. В ходе Съезда были определены ключевые задачи на 2025-2026 годы, внесены изменения в Народную программу и Устав, а также проведена ротация руководящих органов.

От Московской области в Генеральный совет партии вошел участник программы «Время героев», заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Лосунчуков. Его наставником выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Программа была дополнена 39 новыми положениями. Таким образом, их общее количество выросло до 389.

Поддержка участников СВО и их семей

Особое внимание в новой программе уделено поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семьям. Введен новый раздел, который включает 13 ключевых положений. Основные меры сосредоточены на обеспечении профессиональной переподготовки и медицинской реабилитации, соблюдении трудовых прав и различных мерах социальной поддержки.

Развитие новых регионов

Важной частью обновленной программы стало перенесение положения о содействии в адресной поддержке участников СВО.

Хорошая работа — достаток в доме

В рамках программы также сделан акцент на обеспечении стабильного увеличения размеров пенсий, развитии платформенной экономики и занятости. Приняты меры по защите прав граждан при использовании онлайн-сервисов, которое также включает обновление и повышение эффективности служб занятости.

Крепкая семья

Кроме того, программа предусматривает закрепление правового статуса студенческих семей и создание комнат матери и ребенка в вузах. Также предусмотрена ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и расширение сети женских консультаций.

Здоровье человека

В рамках модернизации и переоснащения перинатальных центров планируется улучшение качества медицинской помощи для будущих матерей и новорожденных. Расширение сети национальных медицинских исследовательских центров обеспечит дополнительную поддержку научным изысканиям в медицине. Также акцент в программе сделан на обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Участники съезда уверены, что такая мера позволит повысить уровень безопасности в обществе.

Забота о каждом нуждающемся

Правительство уделяет особое внимание социальной справедливости. В программе «Единой России» содержатся меры по повышению уровня социального равенства и обеспечению достойного уровня жизни для семей с детьми, пенсионеров и социально уязвимых категорий граждан.

Современное образование и передовая наука

Согласно нововведениями, в образовании России будет реализовываться программа капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования и общежитий, а также модернизация детских садов. Вместе с тем разрабатываются критерии оценки качества образования, что позволит обеспечить высокие стандарты в обучении. В стране также планируется строительство современных школ и создание сети передовых кампусов для подготовки будущих специалистов.

Экономика и развитие

Экономическое развитие остается в центре внимания. В программе сделан акцент на развитие отечественного фондового рынка и улучшение инвестиционного климата. Партия также планирует поддерживать малые технологические компании и активно развивать креативные индустрии.

Развитие регионов и транспортной инфраструктуры

В программе партии будет установлен жесткий контроль за реализацией индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Это позволит более эффективно расходовать бюджетные средства и обеспечивать устойчивый развитие на местах.

Культура, история, традиции

В сфере культуры, истории и традиций программа «Земский работник культуры» будет активнее реализовываться в России. Также изменится положение о содействии развитию народных художественных промыслов. Отмечается, что этот шаг даст новый импульс для местных творческих инициатив.

Гражданская солидарность и молодежная политика

Гражданская солидарность и молодежная политика также занимают важное место в обновленной программе. Ожидается дальнейшее развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни, а также активное участие граждан в принятии решений, которые будут способствовать улучшению качества социальных объектов.

Как отметили секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, Подмосковье имеет опыт реализации части нововведений, внесенных в Народную программу. По его словам, все изменения уже согласованы с координаторами и Министерством экономического развития РФ.

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын добавил, что исполнительный комитет партии в настоящее время разрабатывает дорожную карту по внедрению нововведений, которая позволит ускорить реализацию намеченных инициатив и сделать их более эффективными.