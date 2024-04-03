«Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в праймериз

Партия «Единая Россия» закрыла для внесенных Минюстом в список иностранных агентов российских граждан возможность принимать участие в предварительном партийном голосовании по отбору кандидатов на выборы, приводится в сообщении политсилы в аккаунте в соцсетях.

Сообщается, что указанное решение принял президиум генсовета партии и запрет для участия в праймериз также касается любых аффилированных с иноагентами лиц.

«Запрет касается как иноагентов, так и лиц, аффилированных с ними», – сообщили в пресс-службе «Единой России».

В связи с данным решением, все ранее одобренные иноагентам заявки по участию в праймериз будут аннулированы региональными оргкомитетами голосования.

Стоит отметить, что в настоящее время «Единая Россия» проводит отбор кандидатов на региональные выборы, который продлится до 26 мая. Окончательное подведение результатов праймериз намечено на 29 мая.