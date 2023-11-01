Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для раненных палестинцев и иностранцев

Власти Египта объявили об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает агентство « Франс Пресс ».

Отмечается, что через пункт смогут пройти порядка 90 раненых палестинцев и около 450 человек, имеющих двойное гражданство.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники также сообщает о том, что около 500 иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах».

Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что боевики исламисткой палестинской группировки ХАМАС составили список иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа. По данным источника, в него вошли сотрудники Красного Креста, граждане Австралии, Австрии, Иордании и Индонезии.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по территории Израиля порядка пяти тысяч ракет, а также вторглись в южную часть государства, откуда в заложники взяли более 200 человек.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к новому этапу эскалации конфликта в Газе, что де-факто стало объявлением анонсированной ранее наземной операции. О том, что Израиль начал такую операцию, также заявили в российском МИДе.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».