«Египет отправит батальоны на помощь ХАМАС»: озвучены последствия прилета ракету в Табе

Ракета упала в курортном городе Таба в Египте. Об этом пишут местные СМИ. В результате случившегося пострадали шесть человек.

Пока неизвестно, кто именно являлся «автором» этого залпа, однако, как рассказал политолог Михаэлис Галицкий, если речь о палестинской ракете, особых последствий ожидать не стоит.

«Скорее всего, она туда упала случайно. Они попросту разберутся между собой. Если же ракету запустил Израиль, будет ультиматум, открытие нового фронта из Египта. То есть Египет отправит батальоны на помощь ХАМАС», — отметил Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Египет изначально поддержал Палестину и предупредил, что готов отправить добровольцев в сектор Газа.

«Если эта ракета принадлежит ЦАХАЛ, Египет будет действовать решительнее. Всего 370 километров — это расстояние от Египта до Израиля. Поэтому очень высоки шансы открытия второго фронта», — уточнил собеседник.

Но, по его словам, если бы разрушения были внушительнее, а жертв — больше, тогда Египет вступил бы в войну с вероятностью в 100%.

«Сейчас к Израилю будут примыкать так называемые союзники, поэтому вооружение у него пока не закончится. Если бы он воевал один, то страны бы подождали. В любом случае, это будет не официальный фронт, а отдельные воинские части из Египта. По документам — ополченцы или наемники», — добавил Галицкий.

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