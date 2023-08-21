Египет собирается увеличить закупки пшеницы у РФ

В египетском Министерстве снабжения подтвердили вероятность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны при условии, что РФ создаст логистический центр в экономической зоне Суэцкого канала. Об этом сообщает издание РИА Новости .

В египетском ведомстве сообщили, что Египет может увеличить закупки пшеницы из РФ для последующих поставок продовольствий странам-соседям. Но для этого нужно создание российского логистического центра.

Власти государства считают, что подобный центр стал бы местом для хранения и управления торговлей пшеницы и другими злаками. Там также заявили, что при наличии такого центра, РФ могла бы продавать продовольствия во всем арабском районе, и странах Северной и Восточной Африки.

Журналисты рассказали, что российской и египетской стороной был заключен контракт на покупку 360 000 тонн пшеницы для стратегического запаса. Сообщается, что пшеницу отгрузят уже в начале сентября.