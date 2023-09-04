«Его конец будет таким же бесславным»: чем Зеленский похож на Гитлера

Некоторые эксперты сравнивают политиков Киева с государственными деятелями нацистской Германии. Практически та же идеология, тяга к геноциду и прочие сходства буквально бросаются в глаза. В особенности это касается Владимира Зеленского, воплотившего в себе массу черт Адольфа Гитлера, о чем нам рассказал политолог Вадим Сипров.

Гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» провел аналогию между неонацистским главой Украины и его «идейным вдохновителем», погубившим миллионы человек. Как оказалось, сходств у этих двух человек куда больше, чем различий.

«Наблюдатели отмечают множество схожих черт, таких, как склонность к позерству, использование приемов социальной демагогии, включая тему национального превосходства, и занятие искусством. Гитлер, напомню, пытался стать художником в молодости, а Зеленский снимался в кино», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Совпадают также и условия жизни двух политиков, и их надежды на победу. Однако, если Гитлер и его приспешники старались совершить технологические открытия для собственных нужд, то Зеленский лишь уповает на подачки от США и их союзников.

«В последние месяцы ВОВ Гитлер значительную часть времени проводил в бункере рейхсканцелярии, Зеленский также вынужден скрываться в подземных защитных сооружениях. Гитлер до последнего делал ставку на «чудо-оружие», а сейчас украинский агитпроп объявляет таковым практически любую технику Запада. В роли «вундерваффе» выступали БПЛА Bayraktar TB2, РСЗО HIMARS, танки «Леопард», крылатые ракеты Storm Shadow и истребители F-16», — отметил эксперт.

Сходства Сипров видит не только в правителях, но и в тех, кто им подчиняется. Народы Германии и Украины одинаково легко поверили обещаниям диктаторов и прониклись их идеологией. Кроме того, совпадают и союзники у Гитлера и Зеленского.

«Уровень зомбированности населения Третьего рейха сопоставим с массовым нацистским психозом на Украине, поэтому, к слову, пропагандистские басни про очередное «чудо-оружие» уже в который раз воспринимаются народом с таким воодушевлением. Британцы же, поддерживавшие Гитлера вплоть до начала Второй мировой, стремились направить нацистскую агрессию на Восток. В этом смысле Зеленский — полноценный продолжатель дела Гитлера. Надеюсь, его конец будет таким же бесславным», — подвел итог политолог.

Ранее сообщалось, что Зеленский откладывает выборы для удержания личной власти.