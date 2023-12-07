ЭИСИ: большинство граждан РФ выступают за выдвижение Путина на новый президентский срок

В рамках круглого стола Экспертного института социсследований обсудили тему президентских выборов в РФ, которые состоятся весной. Глава Департамента политисследований ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что восемьдесят четыре процента граждан считают это событие значимым для себя, восемьдесят девять процентов — для всего государства.

По его словам, семьдесят восемь процентов респондентов выражают готовность в участии в выборах. Такой высокий показатель говорит о том, что выборы президента имеют большое значение для граждан РФ, добавил он.

Управляющий директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова рассказала, что, согласно проведенным организацией исследованиям, семьдесят процентов граждан выражают уверенность в том, что Владимиру Путину необходимо принять участие в выборах. Семьдесят четыре процента респондентов также считают, что он понимает заботы простых граждан и его деятельность соответствует их интересам.

Доцент Финансового университета при российском Правительстве Алексей Мартынов отметил, что в обществе наблюдается рост запроса на выдвижение Путина на выборах, так как это имеет большое значение для защиты суверенитета государства. Политолог Александр Рудаков отметил, что граждане считают важным использование своего избирательного права с целью обеспечения надежного будущего для семьи и сохранения стабильности в экономике страны.

Глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов подчеркнул, что Запад скорее всего попытается вмешаться в выборы, однако их легитимность будет обеспечена за счет высокого уровня участия и доверия жителей страны.