ЕК призвала еврокомиссаров не участвовать в марше ЛГБТ в Будапеште

Во избежание потенциального конфликта с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Еврокомиссия (ЕК) посоветовала своим комиссарам воздержаться от участия в марше в поддержку ЛГБТ* в Будапеште. Об этом сообщил брюссельский новостной портал Euractiv, ссылаясь на собственные источники.

Согласно их данным, ЕК стремится избежать вмешательства во внутреннюю политику Венгрии и эскалации напряженности. Подчеркивается, что венгерские власти не были уведомлены о намерениях еврокомиссаров посетить марш. Тем не менее, несколько членов Европарламента планируют принять участие в данном мероприятии, сообщает Euractiv.

По информации портала, проведение марша запланировано на 28 июня, несмотря на то, что в марте национальный парламент принял закон, запрещающий проведение гей-парадов*. Более того, 19 марта президент Венгрии Тамаш Шуйок, несмотря на обращения руководства Евросоюза, утвердил принятый парламентом закон, вводящий запрет на подобные мероприятия.

Ранее Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против Венгрии.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.