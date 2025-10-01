Экипаж танкера под флагом Бенина попал под арест во Франции: корабль заподозрили в нарушении морского права

Французские военные задержали капитана и его помощника с танкера Pushpa. Экипаж подозревают в серьезном нарушении морского права, что грозит им тюремным сроком и крупным штрафом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Вечером 1 октября французские военные поднялись на борт танкера Pushpa, который находился в территориальных водах страны. После инспекции они задержали капитана судна и его помощника. Сейчас обоих допрашивают в морской жандармерии в рамках уголовного дела, которое ведет прокуратура Бреста.

Судно, которое также фигурирует в документах под названием Boracay, плавает под флагом африканского государства Бенин. Следователи проверяют версию о возможном отсутствии законных оснований для использования этого флага. Кроме того, экипажу вменяют отказ подчиниться требованиям властей.

