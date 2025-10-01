Макрон поддержал точку зрения Бельгии о невозможности конфискации российских активов

Конфисковать российские активы, которые находятся в распоряжении Евросоюза, будет неправильным шагом. Так считает президент Франции Эммануэль Макрон. Его точку зрения привела британская газета The Guardian.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер ранее заявил, что руководство ЕС не может использовать замороженные активы России по собственному усмотрению. Макрон поддержал такое мнение.

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», — указал он.

Французский лидер добавил, что глава бельгийского правительства выступает против изъятия замороженных средств РФ, но не доходов от них, чтобы предоставить их в распоряжение Украины в качестве кредитов.

Ранее Макрон заявил о необходимости более решительной, но сдержанной реакции НАТО на действия России у границ альянса, исключая прямое военное столкновение. По его мнению, блок должен демонстрировать силу, не переходя черту, за которой начинается открытый конфликт.