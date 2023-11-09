Экоактивисты прервали выступление председателя ФРС США на конференции

В четверг, 9 ноября экоактивисты сорвали выступление главы американского ФРС Джерома Пауэлла на исследовательской конференции МВФ в столице Соединенных Штатов, что вынудило спикера временно уйти с мероприятия. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что посреди выступления Пауэлла, несколько человек выбежали на сцену, держа в руках плакат «климатическая катастрофа». Группа активистов выкрикивала лозунги с призывами прекратить использование ископаемого топлива, сообщают СМИ.

Председатель ФРС покинул сцену в сопровождении охраны. Уточняется, что из-за срыва мероприятия активистами, временно покинуть мероприятие также были вынуждены первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат и глава израильского Центробанка Амир Ярон.

Охрана увела экоактивистов со сцены, а выступление Пауэлла возобновилось, сообщают журналисты.