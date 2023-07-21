Экоактивисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Испании

Две испанские экологические активистки, представляющие движение Futuro Vegetal, приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мадрида. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщила экологическая организация в своих соцсетях.

Своим перформансом девушки нарушили работу испанского аэропорта.

«Наши коллеги только что обошли охрану в аэропорту Мадрид-Барахас и получили доступ к взлетно-посадочной полосе, где приклеились руками к асфальту, чтобы помешать воздушному движению», – говорится в сообщении Futuro Vegetal.

Активистки принесли с собой плакат с надписью «Объединенный народ действует без партии». Так девушки призывали жителей Испании сплотиться, невзирая на исход предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 23 июля. Экоактивистки призвали противостоять последствиям климатического кризиса.

В экоорганизации заявили, что ни одна партия, участвующая в выборах, не предоставляет никаких решений в связи с климатическими изменениями.

В последнее время в разных странах Европы экоактивисты устраивают акции протеста. Некоторые – проводят их рядом с объектами культурного и архитектурного наследия, а иногда даже используют их как «реквизит». Так, в мае, представители движения Letzte Generation вылили черную краску в фонтан Треви, расположенный в центре Рима.

В октябре 2022 года экоактивисты залили супом картину Ван Гога «Подсолнухи», которая представлена в Национальной галерее Лондона.