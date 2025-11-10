«Экономическая оттепель»: Вашингтон ослабил санкционное давление на Дамаск: что изменится теперь?
США заявили о смягчении санкционного режима для Сирии
США объявили о смягчении санкционного режима и мер экспортного контроля в отношении Сирии. Теперь для поставок большинства гражданских товаров не потребуется специальных лицензий. Об этом сообщает РИА Новости.
Вашингтон смягчил санкционный режим и меры экспортного контроля в отношении Дамаска. Американский Минфин заявил, что США больше не применяют всеобъемлющие санкции в отношении Сирии.
Транспортировка в Сирию или внутри страны большинства базовых товаров гражданского назначения, произведенных в США, а также программного обеспечения и технологий теперь разрешена без получения лицензии. Это может облегчить поставки продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров.
Ранее сообщалось о том, что Трамп начал переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.