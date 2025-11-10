Вашингтон и Дамаск ищут пути сближения: в Белом доме начались переговоры между Трампом и Ахмедом аш-Шараа

Президент США Дональд Трамп начал переговоры в Белом доме с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате. Совместной пресс-конференции или заявления по итогам переговоров не ожидается.

В ходе визита аш-Шараа намерен обсудить с американским лидером перспективы присоединения Сирии к международной коалиции по борьбе с ИГ*, а также вопрос о возможном смягчении американских санкций.

Журналисты пула также отмечают, что визит аш-Шараа имеет символическое значение и может стать сигналом о пересмотре политики Вашингтона в отношении Дамаска после долгих лет санкций и попыток международной изоляции.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался посещать «позорный» саммит G20 в ЮАР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.