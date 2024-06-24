Экономист Чирков считает очередной пакет антироссийских санкций самоубийством Запада
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Сегодня странами Евросоюза утвержден новый, четырнадцатый пакет антироссийских санкций, включающий в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. По словам экономиста Максима Чиркова, отечественная экономика показала устойчивость к санкциям Евросоюза, и этот пакет рестрикций не будет исключением. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что очередной пакет санкций никаких новых серьезных решений не принес. По большей части это повторение того, что было ранее, что свидетельствует о том, что санкционная история выдыхается. Тем не менее это своего рода самоубийство для Запада, поскольку он несет огромные издержки уже по факту введения санкций против нашей страны. Причина в том, что под очередной пакет санкций попадают и КНР, и Турция, и ОАЭ, таким образом, они в данную санкционную войну втягивают как можно больше стран, что плохо для экономик Запада, поскольку они теряют свою конкурентоспособность.
По мнению эксперта, в плане российской экономики в санкциях можно увидеть и положительный эффект, то есть она усилила свой рост за счет того, что ее конкурентоспособность относительно падающей конкурентоспособности государств Старого Света улучшилась.