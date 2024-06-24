Сегодня странами Евросоюза утвержден новый, четырнадцатый пакет антироссийских санкций, включающий в себя ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. По словам экономиста Максима Чиркова, отечественная экономика показала устойчивость к санкциям Евросоюза, и этот пакет рестрикций не будет исключением. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что очередной пакет санкций никаких новых серьезных решений не принес. По большей части это повторение того, что было ранее, что свидетельствует о том, что санкционная история выдыхается. Тем не менее это своего рода самоубийство для Запада, поскольку он несет огромные издержки уже по факту введения санкций против нашей страны. Причина в том, что под очередной пакет санкций попадают и КНР, и Турция, и ОАЭ, таким образом, они в данную санкционную войну втягивают как можно больше стран, что плохо для экономик Запада, поскольку они теряют свою конкурентоспособность.

По мнению эксперта, в плане российской экономики в санкциях можно увидеть и положительный эффект, то есть она усилила свой рост за счет того, что ее конкурентоспособность относительно падающей конкурентоспособности государств Старого Света улучшилась.