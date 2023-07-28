Экономист Гинько считает, что африканские страны начинает раздражать западная политика

По словам экономиста Владислава Гинько, саммит Россия – Африка проходит в удачный для нашей страны момент, когда Россией создается основа для расширения политического и экономического взаимодействия с государствами, которые обладают значительным потенциалом. Об это сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что многие страны мира, не только африканские, понимают, что жить по лекалам, рекомендуемым США, становится бессмысленно.

По мнению эксперта, оказываемая нашей страной поддержка государствам Африки становится для них дополнительным поводом для пересмотра приоритетов.

Он добавил, что при присоединении к антироссийским санкциям африканские страны лучше жить не станут, и их уже начинают раздражать диктуемые Западом правила.