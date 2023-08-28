Экономист Хазин определил основной экономический вывод из спецоперации

По словам экономиста Михаила Хазина, теряя былое преимущество в передовых технологиях, Вашингтон делает ставку на торможение конкурентов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что американская политика подразумевает полное разрушение промышленность Европы.

По мнению эксперта, после начала спецоперации России на Украине Штаты в удвоенном объеме обрушают европейскую экономику и продолжают оказывать давление на КНР.

Он подчеркнул, что главным выводом с момента начала спецоперации стало то, что Вашингтон не имеет возможности реиндустриализироваться за счет своего внутреннего рынка, то есть США требуются дополнительные внешние рынки.