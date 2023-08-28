Экономист Хазин определил основной экономический вывод из спецоперации
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По словам экономиста Михаила Хазина, теряя былое преимущество в передовых технологиях, Вашингтон делает ставку на торможение конкурентов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что американская политика подразумевает полное разрушение промышленность Европы.
По мнению эксперта, после начала спецоперации России на Украине Штаты в удвоенном объеме обрушают европейскую экономику и продолжают оказывать давление на КНР.
Он подчеркнул, что главным выводом с момента начала спецоперации стало то, что Вашингтон не имеет возможности реиндустриализироваться за счет своего внутреннего рынка, то есть США требуются дополнительные внешние рынки.