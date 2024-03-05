Экономист Хазин считает, что далеко не всем странам Европы нравится предлагаемое Брюсселем

После прекращения в конце этого года транзита отечественного газа через Незалежную Еврокомиссия планирует уменьшить закупки СПГ из России с перспективой их полного прекращения к 2027 году. По словам экономиста Михаила Хазина, в Словакии, Венгрии и Австрии могут независимо от Еврокомиссии решить вопрос о продолжении транзита российского голубого топлива. Об этом сообщает радио Sputnik.