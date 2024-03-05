Экономист Хазин считает, что далеко не всем странам Европы нравится предлагаемое Брюсселем
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После прекращения в конце этого года транзита отечественного газа через Незалежную Еврокомиссия планирует уменьшить закупки СПГ из России с перспективой их полного прекращения к 2027 году. По словам экономиста Михаила Хазина, в Словакии, Венгрии и Австрии могут независимо от Еврокомиссии решить вопрос о продолжении транзита российского голубого топлива. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что действия Брюсселя, отрезающего страны Старого Света от самого выгодного источника энергоносителей, продиктованы только одним соображением.
По мнению эксперта, энергетический рынок Европы пытаются прогнуть под американский энергорынок. Вашингтон планирует продавать газ Европе гораздо дороже, нежели Москва.