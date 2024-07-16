Экономист Хазин считает, что повторная попытка покушения на Трампа завершится переворотом

По словам экономиста Михаила Хазина, второго покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа не будет, так как это подтвердит предположение о заговоре команды Джо Байдена. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что демократы выдвинули линию на то, что это был маньяк-одиночка. Поэтому повторное покушение сделает очевидным ту версию, что это уже очевидный заговор, они на это пойти не могут.

По мнению эксперта, в таком случае в Вашингтоне возможен переворот, поскольку полиция, часть спецслужб и армия на стороне Трампа. И администрации Байдена это хорошо известно, в противном случае уже дело пойдет до физической ликвидации байденовской команды.