По словам экономиста Михаила Хазина, под лозунгом сближения с Европой Незалежная с 2016-2017 годов идет к экономическому краху, в настоящее время это движение многократно ускорилось. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что последний шанс Незалежной выжить был связан с деятельностью экс-премьера Николая Азарова, которого выгнали десять лет назад, после чего быстро началась деградация.

По мнению эксперта, даже при условии сегодняшней остановки чего-либо все равно Незалежная не выживет, а будет расчекрыжена.

Он подчеркнул, что при продолжении сближения с Евросоюзом от Украины мало что останется. Это будет территория, где останется жить незначительное количество сельского населения, поскольку именно в таком количестве и предполагается участие людей в сельском хозяйстве при современных технологиях. К тому же при жизни законодательства Евросоюза производить продукты питания на продажу на своем подворье будет запрещено. Мелкое производство не сможет конкурировать с крупными комбинатами.