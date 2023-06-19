По словам экономиста, профессора Николая Межевича, Москва ведет мирный диалог с Брюсселем до наступления точка невозврата, после чего у Евросоюза не останется шансов. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что для этого верховный главнокомандующий принимает решение об отсутствии обратной дороги, то есть засветится кнопка ядерного чемодана.

По его мнению, у России есть надежда, что на каком-то этапе у стран Старого Света одержит победу разум, для чего необходимы военно-политические успехи.