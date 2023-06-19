Экономист Межевич назвал сроки мирного диалога России с Евросоюзом
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По словам экономиста, профессора Николая Межевича, Москва ведет мирный диалог с Брюсселем до наступления точка невозврата, после чего у Евросоюза не останется шансов. Об этом сообщает «Крым 24».
Он уточнил, что для этого верховный главнокомандующий принимает решение об отсутствии обратной дороги, то есть засветится кнопка ядерного чемодана.
По его мнению, у России есть надежда, что на каком-то этапе у стран Старого Света одержит победу разум, для чего необходимы военно-политические успехи.