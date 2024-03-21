Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что Вашингтон не пойдет на поводу у Киева и не согласится понизить потолок цен на отечественную нефть, данный шаг грозит серьезными последствиями самим Штатам. По словам экономиста Станислава Митраховича, маловероятно, что Белый дом станет идти на поводу в этом отношении у Варшавы и Киева. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Вашингтон делает то, что считает нужным для себя, поэтому создавать ситуацию, при которой снизится российский экспорт нефти и в мире выявится дефицит топлива, США не нужно.

По мнению эксперта, снижение потолка цен невыгодно Вашингтону, потому что это может создать ситуацию дефицита нефти на мировом рынке, увеличение стоимости нефтепродуктов в Штатах перед президентскими выборами. Кроме того, эта ситуация может спровоцировать Россию еще быстрее переходить на сервисы, которые связаны с фрахтом или страхованием и альтернативны западным.

Он добавил, что это может настроить против США страны Глобального Юга и Востока, продолжающие работать с нашей страной. Поэтому потолок цен доставляет нашим экспортерам определенные неудобства, но в целом ситуация для российской экономики не критична.